26 сентября 2025 в 13:30

Кулёчки с грибами и сыром: быстрая вкуснятина из слоеного теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кулёчки с грибами и сыром: быстрая вкуснятина из слоеного теста. Ароматные, золотистые и невероятно аппетитные кулёчки с грибной начинкой станут хитом любой вечеринки или уютного семейного чаепития. Хрустящее слоёное тесто в сочетании с сочной грибной начинкой и расплавленным сыром никого не оставят равнодушным!

Ингредиенты

  • Тесто слоёное дрожжевое — 500 г
  • Шампиньоны свежие — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Яйцо — 1 шт. (для смазки)
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте шампиньоны на масле до испарения жидкости, добавьте лук, посолите и поперчите. Готовьте до золотистого цвета 7–10 минут. Остудите, добавьте тёртый сыр и измельчённый укроп.
  2. Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты со стороной 10–12 см. На каждый квадрат выложите 1–1,5 ст. л. начинки, сверните конвертиком или треугольником, плотно защипнув края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте тёплыми.

Совет: для пикантности добавьте в начинку 1 зубчик чеснока.

Ранее мы готовили треугольники из лаваша с крабовыми палочками. Хрустят, а начинка тянется.

грибы
сыр
тесто
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
