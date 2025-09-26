Кулёчки с грибами и сыром: быстрая вкуснятина из слоеного теста. Ароматные, золотистые и невероятно аппетитные кулёчки с грибной начинкой станут хитом любой вечеринки или уютного семейного чаепития. Хрустящее слоёное тесто в сочетании с сочной грибной начинкой и расплавленным сыром никого не оставят равнодушным!
Ингредиенты
- Тесто слоёное дрожжевое — 500 г
- Шампиньоны свежие — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Яйцо — 1 шт. (для смазки)
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте шампиньоны на масле до испарения жидкости, добавьте лук, посолите и поперчите. Готовьте до золотистого цвета 7–10 минут. Остудите, добавьте тёртый сыр и измельчённый укроп.
- Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты со стороной 10–12 см. На каждый квадрат выложите 1–1,5 ст. л. начинки, сверните конвертиком или треугольником, плотно защипнув края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте тёплыми.
Совет: для пикантности добавьте в начинку 1 зубчик чеснока.
