26 сентября 2025 в 12:38

Пожиратель электричества: всего одно устройство на кухне «ест» энергии, как 65 холодильников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Энергопотребление духовки неприятно удивляет заядлых хозяек. Мало кто знает, что один духовой шкаф потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников одновременно.

Мощность современной духовки составляет 2000–5000 Вт, что выливается в 40–90 кВт⋅ч ежемесячно. В то же время, к примеру, холодильник расходует всего 300–800 Вт. Такая разница объясняется необходимостью поддерживать высокие температуры внутри камеры.

Для экономии лучше готовить несколько блюд за один раз и выключать немного раньше окончания времени. Не открывайте дверцу духовки часто, а также отключайте ее от сети после использования.

Ранее сообщалось, что, если блендер стал работать вяло, оставляет крупные кусочки или хуже измельчает суп-пюре и соусы, не спешите менять прибор. В большинстве случаев дело в притупившихся лезвиях — и вернуть их режущую способность можно быстро, дешево и безопасно.

