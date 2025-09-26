Пожиратель электричества: всего одно устройство на кухне «ест» энергии, как 65 холодильников

Энергопотребление духовки неприятно удивляет заядлых хозяек. Мало кто знает, что один духовой шкаф потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников одновременно.

Мощность современной духовки составляет 2000–5000 Вт, что выливается в 40–90 кВт⋅ч ежемесячно. В то же время, к примеру, холодильник расходует всего 300–800 Вт. Такая разница объясняется необходимостью поддерживать высокие температуры внутри камеры.

Для экономии лучше готовить несколько блюд за один раз и выключать немного раньше окончания времени. Не открывайте дверцу духовки часто, а также отключайте ее от сети после использования.

