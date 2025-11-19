Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чистая духовка без усилий: секрет использования простых средств с кухни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мыть духовку можно без едкой химии и изнурительного трения. Секрет легкой уборки прячется в обычных продуктах, которые есть на каждой кухне. Они справляются даже с застарелым жиром и нагаром, не оставляя царапин на нежной эмали.

Самое простое и безопасное решение — это паста из пищевой соды и столового уксуса. Ее наносят на внутренние стенки духового шкафа и оставляют на несколько часов, а лучше на всю ночь.

За это время компоненты мягко расщепляют даже стойкие загрязнения. Утром останется только протереть поверхности влажной губкой, и вся грязь легко отойдет. Для поддержания чистоты достаточно проводить такую процедуру всего раз в несколько месяцев.

