Творожное печенье с корицей: 3 простых ингредиента, а вкус как в пекарне! Оно станет идеальным дополнением к утреннему кофе или полезным перекусом для тех, кто следит за питанием. Всего несколько ингредиентов, а результат — рассыпчатое лакомство с соблазнительным запахом домашней выпечки.
Ингредиенты
- Творог 1% — 360 г
- Мука (овсяная + семечки подсолнечника) — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 10 г
- Соль — щепотка
- Подсластитель — по вкусу
- Корица молотая — для посыпки
Приготовление
- Смешайте творог, яйцо, подсластитель и соль до однородности. Добавьте молотые в кофемолке овсяные хлопья и семечки подсолнечника, разрыхлитель и замесите мягкое тесто.
- Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните каждую заготовку. Щедро посыпьте корицей. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Дайте печенью остыть — оно станет более рассыпчатым.
