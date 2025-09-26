Творожное печенье с корицей: 3 простых ингредиента, а вкус как в пекарне

Творожное печенье с корицей: 3 простых ингредиента, а вкус как в пекарне! Оно станет идеальным дополнением к утреннему кофе или полезным перекусом для тех, кто следит за питанием. Всего несколько ингредиентов, а результат — рассыпчатое лакомство с соблазнительным запахом домашней выпечки.

Ингредиенты

Творог 1% — 360 г

Мука (овсяная + семечки подсолнечника) — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 10 г

Соль — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Корица молотая — для посыпки

Приготовление

Смешайте творог, яйцо, подсластитель и соль до однородности. Добавьте молотые в кофемолке овсяные хлопья и семечки подсолнечника, разрыхлитель и замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните каждую заготовку. Щедро посыпьте корицей. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Дайте печенью остыть — оно станет более рассыпчатым.

