Когда надоел жирный плов: вкуснейшее ризотто с шампиньонами и сливками! Это воплощение итальянского кулинарного уюта на вашей тарелке. Нежная, кремовая текстура, насыщенный аромат грибов и пармезана создают невероятно гармоничное блюдо. Идеальный вариант для душевного ужина, который легко приготовить дома.
Ингредиенты
- Рис длиннозерный — 150 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Вино белое сухое — 100 мл
- Бульон овощной — 500 мл
- Масло сливочное — 40 г
- Сыр пармезан — 40 г
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- На оливковом масле обжарьте нарезанные грибы до румяности и отложите часть для подачи. В той же посуде пассеруйте мелко нарезанные лук и чеснок, добавьте рис и прогревайте 2–3 минуты до легкой прозрачности зерен. Влейте вино и выпарите его полностью на среднем огне.
- Затем начинайте постепенно добавлять горячий бульон по половнику, постоянно помешивая и дожидаясь полного впитывания жидкости перед каждой новой порцией. Когда рис достигнет кремообразной консистенции, вмешайте обжаренные грибы, сливочное масло и натертый пармезан, прогрейте еще минуту и сразу подавайте, украсив оставшимися грибами. Приятного аппетита!
