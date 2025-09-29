Когда надоел жирный плов: вкуснейшее ризотто с шампиньонами и сливками

Когда надоел жирный плов: вкуснейшее ризотто с шампиньонами и сливками

Когда надоел жирный плов: вкуснейшее ризотто с шампиньонами и сливками! Это воплощение итальянского кулинарного уюта на вашей тарелке. Нежная, кремовая текстура, насыщенный аромат грибов и пармезана создают невероятно гармоничное блюдо. Идеальный вариант для душевного ужина, который легко приготовить дома.

Ингредиенты

Рис длиннозерный — 150 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Вино белое сухое — 100 мл

Бульон овощной — 500 мл

Масло сливочное — 40 г

Сыр пармезан — 40 г

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

На оливковом масле обжарьте нарезанные грибы до румяности и отложите часть для подачи. В той же посуде пассеруйте мелко нарезанные лук и чеснок, добавьте рис и прогревайте 2–3 минуты до легкой прозрачности зерен. Влейте вино и выпарите его полностью на среднем огне. Затем начинайте постепенно добавлять горячий бульон по половнику, постоянно помешивая и дожидаясь полного впитывания жидкости перед каждой новой порцией. Когда рис достигнет кремообразной консистенции, вмешайте обжаренные грибы, сливочное масло и натертый пармезан, прогрейте еще минуту и сразу подавайте, украсив оставшимися грибами. Приятного аппетита!

