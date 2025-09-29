Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:00

Когда надоел жирный плов: вкуснейшее ризотто с шампиньонами и сливками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда надоел жирный плов: вкуснейшее ризотто с шампиньонами и сливками! Это воплощение итальянского кулинарного уюта на вашей тарелке. Нежная, кремовая текстура, насыщенный аромат грибов и пармезана создают невероятно гармоничное блюдо. Идеальный вариант для душевного ужина, который легко приготовить дома.

Ингредиенты

  • Рис длиннозерный — 150 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Вино белое сухое — 100 мл
  • Бульон овощной — 500 мл
  • Масло сливочное — 40 г
  • Сыр пармезан — 40 г
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. На оливковом масле обжарьте нарезанные грибы до румяности и отложите часть для подачи. В той же посуде пассеруйте мелко нарезанные лук и чеснок, добавьте рис и прогревайте 2–3 минуты до легкой прозрачности зерен. Влейте вино и выпарите его полностью на среднем огне.
  2. Затем начинайте постепенно добавлять горячий бульон по половнику, постоянно помешивая и дожидаясь полного впитывания жидкости перед каждой новой порцией. Когда рис достигнет кремообразной консистенции, вмешайте обжаренные грибы, сливочное масло и натертый пармезан, прогрейте еще минуту и сразу подавайте, украсив оставшимися грибами. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили слоеный суши-салат, который понравится даже консерваторам. Вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
