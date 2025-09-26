Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 19:00

Маринованные шампиньоны с чесноком: обалденная закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные шампиньоны с чесноком: обалденная закуска за 15 минут. Ароматные, пикантные и невероятно простые в приготовлении маринованные грибы станут хитом любого застолья. Минимальная термическая обработка сохраняет упругую текстуру и насыщенный аромат. Идеальная закуска к картофелю и крепким напиткам!

Ингредиенты

  • Грибы свежие (шампиньоны/лисички) — 1 кг
  • Уксус столовый 9% — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Перец черный горошком — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 2–3 шт.
  • Вода кипяченая — 500–700 мл
  • Укроп свежий — по желанию

Приготовление

  1. Грибы очистите, крупные экземпляры нарежьте на части. Отварите в подсоленной воде 2–3 минуты, откиньте на дуршлаг. Чеснок нарежьте пластинами. В эмалированной посуде смешайте грибы, чеснок, соль, сахар, уксус, перец и лавровый лист.
  2. Залейте холодной кипяченой водой до полного покрытия грибов. Накройте тарелкой и поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник на 24 часа. Подавайте, посыпав свежим укропом.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. зерен горчицы или душистого перца.

Ранее мы готовили треугольники из лаваша с крабовыми палочками. Хрустят, а начинка тянется.

шампиньоны
грибы
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
