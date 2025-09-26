Маринованные шампиньоны с чесноком: обалденная закуска за 15 минут. Ароматные, пикантные и невероятно простые в приготовлении маринованные грибы станут хитом любого застолья. Минимальная термическая обработка сохраняет упругую текстуру и насыщенный аромат. Идеальная закуска к картофелю и крепким напиткам!
Ингредиенты
- Грибы свежие (шампиньоны/лисички) — 1 кг
- Уксус столовый 9% — 4 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Перец черный горошком — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Вода кипяченая — 500–700 мл
- Укроп свежий — по желанию
Приготовление
- Грибы очистите, крупные экземпляры нарежьте на части. Отварите в подсоленной воде 2–3 минуты, откиньте на дуршлаг. Чеснок нарежьте пластинами. В эмалированной посуде смешайте грибы, чеснок, соль, сахар, уксус, перец и лавровый лист.
- Залейте холодной кипяченой водой до полного покрытия грибов. Накройте тарелкой и поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник на 24 часа. Подавайте, посыпав свежим укропом.
Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. зерен горчицы или душистого перца.
