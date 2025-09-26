Маринованные шампиньоны с чесноком: обалденная закуска за 15 минут

Маринованные шампиньоны с чесноком: обалденная закуска за 15 минут. Ароматные, пикантные и невероятно простые в приготовлении маринованные грибы станут хитом любого застолья. Минимальная термическая обработка сохраняет упругую текстуру и насыщенный аромат. Идеальная закуска к картофелю и крепким напиткам!

Ингредиенты

Грибы свежие (шампиньоны/лисички) — 1 кг

Уксус столовый 9% — 4 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Чеснок — 4–5 зубчиков

Перец черный горошком — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Вода кипяченая — 500–700 мл

Укроп свежий — по желанию

Приготовление

Грибы очистите, крупные экземпляры нарежьте на части. Отварите в подсоленной воде 2–3 минуты, откиньте на дуршлаг. Чеснок нарежьте пластинами. В эмалированной посуде смешайте грибы, чеснок, соль, сахар, уксус, перец и лавровый лист. Залейте холодной кипяченой водой до полного покрытия грибов. Накройте тарелкой и поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник на 24 часа. Подавайте, посыпав свежим укропом.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. зерен горчицы или душистого перца.

