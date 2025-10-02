Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:00

Картофельные лодочки с двойным сыром и беконом: картошка получается просто обалденной

Эти картофельные лодочки с двойным сыром и беконом станут хитом любого застолья. Хрустящая картофельная корочка, расплавленный сыр и пикантная начинка создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Элегантная подача и простота исполнения делают эту закуску беспроигрышным вариантом.

Ингредиенты

  • Картофель средний — 4 шт.
  • Бекон — 100 г
  • Сыр чеддер — 80 г
  • Сыр пармезан — 30 г
  • Йогурт греческий — 100 г
  • Маслины без косточек — 50 г
  • Зелень петрушки — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль морская — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель тщательно вымойте, обсушите, сбрызните оливковым маслом и запекайте в фольге 40 минут при 200 °C до мягкости. Острым ножом разрежьте каждую картофелину пополам, аккуратно извлеките часть мякоти ложкой, формируя лодочки.
  2. Натрите сыры на терке, смешайте и наполните лодочки сырной смесью. Запекайте еще 5 минут до расплавления сыра. Бекон обжарьте до хрустящей корочки и измельчите. Готовые лодочки заполните греческим йогуртом, украсьте беконом, маслинами и рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили запечённый картофель с авокадным соусом. Так вкусно — никакого мяса не надо.

