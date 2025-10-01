Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 17:00

Жарю картошечку вкуснее мяса! С чесночком и шкварками! Обалденно вкусно и ароматно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту картошечку я готовлю, когда хочется чего-то простого, но до невозможности вкусного. Она получается такой ароматной и хрустящей, что затмевает даже самое лучшее мясо! Секрет в двух вещах: в румяных шкварках, которые дают неповторимый вкус, и в чесноке, который мы добавим в самом конце. От этого блюда просто невозможно оторваться — мои домочадцы готовы есть его хоть каждый день. А готовится все на одной сковородке, что делает процесс особенно простым.

Нам понадобится: 6-7 картофелин, 200 г сала или бекона, 1 головка чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло. Картофель чистим и режем крупными дольками. Сало или бекон нарезаем небольшими кубиками.

На сковороде вытапливаем шкварки из сала до хрустящего состояния. Вынимаем шкварки шумовкой, оставляя жир на сковороде.

В этом ароматном жире обжариваем картофель до золотистой корочки. Солим, перчим, добавляем паприку. В самом конце возвращаем шкварки в сковороду и добавляем пропущенный через пресс чеснок. Прогреваем еще минуту и подаем с солеными огурчиками или квашеной капустой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Сногсшибательный рецепт: соус ткемали по грузинской технологии
Семья и жизнь
Сногсшибательный рецепт: соус ткемали по грузинской технологии
Потрясающее испанское овощное рагу: «Писто манчего» — наедитесь до отвала
Семья и жизнь
Потрясающее испанское овощное рагу: «Писто манчего» — наедитесь до отвала
Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех
Общество
Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех
Драники со шкварками по-белорусски: картофельные биточки, жаренные на сале
Общество
Драники со шкварками по-белорусски: картофельные биточки, жаренные на сале
Жарю вчерашний рис с пекинкой. Получился шедевр — вкусный и простой ужин из 5 ингредиентов
Общество
Жарю вчерашний рис с пекинкой. Получился шедевр — вкусный и простой ужин из 5 ингредиентов
рецепты
картофель
ужины
мясо
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.