Жарю картошечку вкуснее мяса! С чесночком и шкварками! Обалденно вкусно и ароматно

Эту картошечку я готовлю, когда хочется чего-то простого, но до невозможности вкусного. Она получается такой ароматной и хрустящей, что затмевает даже самое лучшее мясо! Секрет в двух вещах: в румяных шкварках, которые дают неповторимый вкус, и в чесноке, который мы добавим в самом конце. От этого блюда просто невозможно оторваться — мои домочадцы готовы есть его хоть каждый день. А готовится все на одной сковородке, что делает процесс особенно простым.

Нам понадобится: 6-7 картофелин, 200 г сала или бекона, 1 головка чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло. Картофель чистим и режем крупными дольками. Сало или бекон нарезаем небольшими кубиками.

На сковороде вытапливаем шкварки из сала до хрустящего состояния. Вынимаем шкварки шумовкой, оставляя жир на сковороде.

В этом ароматном жире обжариваем картофель до золотистой корочки. Солим, перчим, добавляем паприку. В самом конце возвращаем шкварки в сковороду и добавляем пропущенный через пресс чеснок. Прогреваем еще минуту и подаем с солеными огурчиками или квашеной капустой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.