02 октября 2025 в 13:11

Билялетдинов объяснил успех «Карабаха» на старте Лиги чемпионов

Билялетдинов: «Карабах» достиг успеха на старте ЛЧ благодаря легионерам

Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» добился успеха на старте Лиги чемпионов благодаря легионерам, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. Он считает, что подобный способ непостоянен и команде нужно опираться на игроков из своей страны.

«Карабах» уже не первый год пытается и местами получается неплохо. Раньше и «Байер» обыгрывали, и у «Атлетико» очки отбирали. Чтобы стать стабильным и успешным, три-четыре года не хватит. Во-первых, внутри страны должно устояться общественное мнение, что эти успехи всерьез и надолго. Во-вторых, весь успех, который достигается за счет легионеров, поэтому непостоянен. Нужно опираться на своих. Из-за денег может все рухнуть, — заявил Билялетдинов.

В текущем сезоне Лиги чемпионов после двух туров «Карабах» занимает четвертое место, набрав шесть очков. Коллектив в гостях обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2, а также датский «Копенгаген» — 2:0.

Лига чемпионов
Азербайджан
Карабах
футбол
