Билялетдинов объяснил успех «Карабаха» на старте Лиги чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» добился успеха на старте Лиги чемпионов благодаря легионерам, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. Он считает, что подобный способ непостоянен и команде нужно опираться на игроков из своей страны.

«Карабах» уже не первый год пытается и местами получается неплохо. Раньше и «Байер» обыгрывали, и у «Атлетико» очки отбирали. Чтобы стать стабильным и успешным, три-четыре года не хватит. Во-первых, внутри страны должно устояться общественное мнение, что эти успехи всерьез и надолго. Во-вторых, весь успех, который достигается за счет легионеров, поэтому непостоянен. Нужно опираться на своих. Из-за денег может все рухнуть, — заявил Билялетдинов.

В текущем сезоне Лиги чемпионов после двух туров «Карабах» занимает четвертое место, набрав шесть очков. Коллектив в гостях обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2, а также датский «Копенгаген» — 2:0.

Ранее уборщица отеля в Казахстане выставила грязные трусы футболиста Килиана Мбаппе на продажу за 1 млн тенге. Известный спортсмен приехал в страну СНГ в составе команды «Реал Мадрид» на игру против «Кайрата».