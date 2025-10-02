Мясной соус из фарша и сливок: вкуснейшая подлива к пюре или рису

Мясной соус из фарша и сливок: вкуснейшая подлива к пюре или рису! Сочетание мясной насыщенности и сливочной мягкости создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Простое в приготовлении, но по-настоящему уютное блюдо.

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Томатная паста — 2 ст. л.

Сливки 20% — 200 мл

Бульон или вода — 150 мл

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка молотая — 1 ч. л.

Зелень петрушки — для подачи

Приготовление:

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, готовьте 7–10 минут до рассыпчатости. Введите томатную пасту и паприку, обжаривайте 2 минуты. Влейте сливки и бульон, посолите, поперчите и тушите на медленном огне 10–15 минут до загустения. Подавайте с картофельным пюре или пастой, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

