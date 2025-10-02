Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:00

Мясной соус из фарша и сливок: вкуснейшая подлива к пюре или рису

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясной соус из фарша и сливок: вкуснейшая подлива к пюре или рису! Сочетание мясной насыщенности и сливочной мягкости создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Простое в приготовлении, но по-настоящему уютное блюдо.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Бульон или вода — 150 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Зелень петрушки — для подачи

Приготовление:

  1. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, готовьте 7–10 минут до рассыпчатости. Введите томатную пасту и паприку, обжаривайте 2 минуты.
  2. Влейте сливки и бульон, посолите, поперчите и тушите на медленном огне 10–15 минут до загустения. Подавайте с картофельным пюре или пастой, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили оладьи из фарша и кукурузы. Когда нужно накормить семью вкусно и быстро.

