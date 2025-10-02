Мясной соус из фарша и сливок: вкуснейшая подлива к пюре или рису! Сочетание мясной насыщенности и сливочной мягкости создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Простое в приготовлении, но по-настоящему уютное блюдо.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сливки 20% — 200 мл
- Бульон или вода — 150 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка молотая — 1 ч. л.
- Зелень петрушки — для подачи
Приготовление:
- Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, готовьте 7–10 минут до рассыпчатости. Введите томатную пасту и паприку, обжаривайте 2 минуты.
- Влейте сливки и бульон, посолите, поперчите и тушите на медленном огне 10–15 минут до загустения. Подавайте с картофельным пюре или пастой, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили оладьи из фарша и кукурузы. Когда нужно накормить семью вкусно и быстро.