05 октября 2025 в 22:46

Пирожки без жарки с золотистой корочкой: обалденные булочки с вареньем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти обалденные булочки с вареньем готовятся без жарки, но получаются с золотистой корочкой. Пирожки порадуют вас нежной текстурой и отсутствием лишнего масла.

Вкус пирожков получается невероятно нежным: пышное дрожжевое тесто с хрустящей корочкой сочетается со сладкой фруктовой начинкой, которая карамелизуется внутри.

Рецепт: для теста подогрейте 250 мл молока до теплого состояния, растворите в нем 2 ч. л. сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Через 10 минут добавьте 1 яйцо, 80 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и постепенно введите 500 г муки. Замесите мягкое тесто, оставьте в тепле на 1–1,5 часа до удвоения объема. Обомните тесто, раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружки стаканом. На каждую заготовку выложите по 1 ч. л. густого варенья (идеально подойдет абрикосовое, вишневое или смородиновое), защипните края, формируя пирожки. Выложите на противень швом вниз, оставьте на 20 минут для расстойки. Смажьте взбитым яйцом, выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Эти пирожки хороши как теплыми, так и остывшими — они идеальны к чаю, молоку или кофе.

Ранее стало известно, как приготовить тыквенные драники: быстрый рецепт для осенних завтраков и легких ужинов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
