Домашний медовик без раскатки коржей: простой рецепт со сметанным кремом. Невероятно нежный и ароматный медовый торт, который готовится без утомительной раскатки коржей. Мягкие медовые коржи, пропитанные воздушным кремом, — это настоящий праздник вкуса, который вернет вас в детство.

Ингредиенты для теста

Яйца — 4 шт.

Сахар — 200 г или по вкусу

Мёд — 4 ст. л.

Масло сливочное — 200 г

Сода — 2 ч. л.

Мука — 300 г

Для крема

Сметана — 800 мл

Сахарная пудра — 150 г (или по вкусу)

Приготовление

В миске соединить яйца с сахаром, добавить мёд и размягчённое сливочное масло. Поставить миску на водяную баню и, постоянно помешивая, нагревать до растворения ингредиентов. Добавить соду и продолжать нагревать, пока масса не приобретёт светло-коричневый оттенок и не увеличится в объёме. Снять с водяной бани, всыпать просеянную муку и быстро замесить мягкое тесто. Вылить всё тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком, равномерно распределить лопаткой в тонкий слой (около 1 см). Выпекать при 180°C 10–12 минут до золотистого цвета. Остудить, снять с коврика и разрезать пласт на 3–4 равные части — это и будут коржи.

Для крема взбить сметану с сахарной пудрой до лёгкости. Промазать коржи кремом, собрать торт, украсить крошкой и дать пропитаться 6–8 часов в холодильнике.

