06 октября 2025 в 14:30

Домашний медовик без раскатки коржей: простой рецепт со сметанным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний медовик без раскатки коржей: простой рецепт со сметанным кремом. Невероятно нежный и ароматный медовый торт, который готовится без утомительной раскатки коржей. Мягкие медовые коржи, пропитанные воздушным кремом, — это настоящий праздник вкуса, который вернет вас в детство.

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 200 г или по вкусу
  • Мёд — 4 ст. л.
  • Масло сливочное — 200 г
  • Сода — 2 ч. л.
  • Мука — 300 г

Для крема

  • Сметана — 800 мл
  • Сахарная пудра — 150 г (или по вкусу)

Приготовление

  1. В миске соединить яйца с сахаром, добавить мёд и размягчённое сливочное масло. Поставить миску на водяную баню и, постоянно помешивая, нагревать до растворения ингредиентов. Добавить соду и продолжать нагревать, пока масса не приобретёт светло-коричневый оттенок и не увеличится в объёме.
  2. Снять с водяной бани, всыпать просеянную муку и быстро замесить мягкое тесто. Вылить всё тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком, равномерно распределить лопаткой в тонкий слой (около 1 см). Выпекать при 180°C 10–12 минут до золотистого цвета. Остудить, снять с коврика и разрезать пласт на 3–4 равные части — это и будут коржи.
    Для крема взбить сметану с сахарной пудрой до лёгкости. Промазать коржи кремом, собрать торт, украсить крошкой и дать пропитаться 6–8 часов в холодильнике.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс как из кондитерской. Шикарное тесто на сливочном масле.

медовик
крем
коржики
десерты
торты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
