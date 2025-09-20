Легендарный сметанный торт из СССР: тонкие коржи и воздушный крем

Этот легендарный сметанный торт из СССР — вкус из детства, который помнят многие. Невероятно простой в приготовлении, без сложных ингредиентов, но такой нежный и по-настоящему домашний. Идеальное сочетание тонких коржей и воздушного крема.

Ингредиенты для теста

Сметана — 2 стакана (500 мл)

Мука пшеничная — 3 стакана (≈480 г)

Сахар — 1 стакан (≈200 г)

Сода — 0,25 ч. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Ванильный сахар — 0,3 ч. л.

Для крема

Сметана густая — 500 г

Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске смешайте сметану, сахар, соль и ванильный сахар до растворения кристаллов. Добавьте просеянную муку и соду, замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на 4 равные части. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт по размеру вашей формы. Выпекайте коржи на пергаменте в разогретой до 230–240 °C духовке по 10–15 минут каждый до легкого румянца. Дайте коржам полностью остыть. Для крема взбейте густую сметану с сахарной пудрой. Промажьте все коржи сметанным кремом, соберите торт. Уберите его в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Приятного аппетита!

