20 сентября 2025 в 16:00

Легендарный сметанный торт из СССР: тонкие коржи и воздушный крем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот легендарный сметанный торт из СССР — вкус из детства, который помнят многие. Невероятно простой в приготовлении, без сложных ингредиентов, но такой нежный и по-настоящему домашний. Идеальное сочетание тонких коржей и воздушного крема.

Ингредиенты для теста

  • Сметана — 2 стакана (500 мл)
  • Мука пшеничная — 3 стакана (≈480 г)
  • Сахар — 1 стакан (≈200 г)
  • Сода — 0,25 ч. л.
  • Соль — 0,25 ч. л.
  • Ванильный сахар — 0,3 ч. л.

Для крема

  • Сметана густая — 500 г
  • Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте сметану, сахар, соль и ванильный сахар до растворения кристаллов. Добавьте просеянную муку и соду, замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на 4 равные части. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт по размеру вашей формы. Выпекайте коржи на пергаменте в разогретой до 230–240 °C духовке по 10–15 минут каждый до легкого румянца.
  2. Дайте коржам полностью остыть. Для крема взбейте густую сметану с сахарной пудрой. Промажьте все коржи сметанным кремом, соберите торт. Уберите его в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили галету с персиками на творожном тесте. Самый вкусный осенний десерт.

торт
сметана
десерты
коржики
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
