08 октября 2025 в 12:52

Россиянка застряла на 15-метровом дереве вместе с котом

В Уфе спасли женщину, застрявшую на дереве из-за кота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе молодая женщина залезла на дерево по адресу Баязита Бикбая, чтобы достать кота, но самостоятельно спуститься вниз ей не удалось, передает городское управление гражданской защиты. На место прибыли спасатели, которые спустили их на землю.

Герои-спасатели управления гражданской защиты Уфы быстро прибыли на место и уже в темноте аккуратно помогли хозяйке слезть с тонких веток дерева, которое оказалось15-метровой ивой, девушку с помощью лестницы спустили с высоты двух метров, — сказано в сообщении.

Затем спасатели, используя альпинистское снаряжение, попытались снять кота по кличке Дымок, который активно сопротивлялся. В итоге его поместили в сумку и спустили вниз.

Ранее в Москве специалисты отряда «СпасРезерв» спасли кошку, которая застряла в стене жилого дома на улице Куусинена. Животное провело в ловушке четыре дня. Жильцы услышали жалобное мяуканье и обратились за помощью. В итоге представитель ГБУ «Жилищник Хорошевского района» нашел кошку в вентиляционной шахте на глубине 36 метров.

коты
спасатели
Россия
Уфа
