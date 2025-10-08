Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:32

Названы страны, где российские туристы рискуют встретить «ласкового убийцу»

Ветеринар Шеляков: триатомовый клоп встречается в Мексике и Центральной Америке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ареал обитания триатомового клопа, известного как «ласковый убийца», расширяется, его можно встретить в Мексике и странах Центральной Америки, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По словам специалиста, эти насекомые являются переносчиками поражающей мозг и сердце болезни Шагаса.

Ареал, где можно встретить «ласкового убийцу», да и других клопов и клещей расширяется. Даже те болезни, которые мы считали прерогативой южных регионов, начали появляться в средней полосе. В основном триатомовый клоп, который является переносчиком болезни Шагаса — инфекции, поражающей сердце и мозг, — встречается на территории Мексики и Центральной Америки. Также они встречаются в тропиках, — пояснил Шеляков.

Он отметил, что количество опасных клопов и клещей неуклонно растет с каждым годом. По словам ветеринара, к ключевым причинам относятся изменение климата и эмиграция людей.

Количество опасных клопов и клещей увеличивается с каждым годом, это связывают с изменением климата. Зимы стали теплее, менее суровыми, поэтому насекомые не замерзают и выживают. По моему мнению, роль также сыграла большая эмиграция людей. Они стали чаще переезжать с места на место и, к сожалению, случайным образом что-то привозят с собой, — резюмировал Шеляков.

Ранее сообщалось, что триатомовый клоп, переносящий смертельно опасную инфекцию, укусил россиянина в Паттайе. Во время отдыха турист внезапно почувствовал сильную боль в ногах.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
