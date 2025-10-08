Названы страны, где российские туристы рискуют встретить «ласкового убийцу»

Ареал обитания триатомового клопа, известного как «ласковый убийца», расширяется, его можно встретить в Мексике и странах Центральной Америки, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По словам специалиста, эти насекомые являются переносчиками поражающей мозг и сердце болезни Шагаса.

Он отметил, что количество опасных клопов и клещей неуклонно растет с каждым годом. По словам ветеринара, к ключевым причинам относятся изменение климата и эмиграция людей.

