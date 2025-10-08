Врач раскрыл, как навсегда избавиться от невралгии

Чтобы полностью вылечить невралгию, необходимо как можно скорее выявить ее причину, заявил «Радио 1» невролог Павел Хорошев. В противном случае весь комплексный подход к лечению окажется бессмысленным. Врач отметил, что причины невралгии могут быть совершенно разными.

Мы лечили годами пациента с хронической невралгией без особого успеха, пока не обнаружили, что причина — в смещении челюсти на один миллиметр после удаления зуба. Как только с помощью специальных кап поставили челюсть на место, невралгия прошла. А ведь мы могли безуспешно лечить его всю жизнь, — рассказал Хорошев.

Он уточнил, что это заболевание может быть вызвано любым воздействием на нерв, в том числе травмой, воспалением или деформацией. По мнению специалиста, на 100% защититься от невралгии нельзя, однако ее можно и нужно вовремя диагностировать и вылечить.

Ранее Хорошев заявил, что привычка прислоняться лицом к окну в автобусе в холод грозит переохлаждением и развитием невралгии тройничного нерва. Он отметил, что это заболевание без своевременного лечения может прогрессировать.