В Госдуме объяснили, зачем животным нужны электронные паспорта Депутат Леонов: электронные паспорта упростят контроль за заболеваниями животных

Введение электронных ветеринарных паспортов упростит контроль за заболеваниями, заявил депутат Госдумы Олег Леонов от фракции «Новые люди». Также они позволят владельцам в любой момент получить доступ к медицинской карте питомца, передает корреспондент NEWS.ru.

Что такое электронный ветеринарный паспорт? Это цифровая запись о тех процедурах, прививках и медицинских показаниях, которые делали ветеринары вашему питомцу <…> Электронно-цифровые паспорта не теряются, они доступнее и упрощают контроль за заболеваниями животных, — отметил Леонов.

По словам депутата, чтобы воспользоваться электронным паспортом, потребуется открыть приложение или портал «Госуслуги». В цифровом документе будут содержаться сведения о всех прививках, медицинских манипуляциях и перенесенных заболеваниях животных. Если питомцу потребуется срочная помощь в поездке, ветпаспорт позволит быстро передать медицинскую информацию ветеринару.

Ранее стало известно, что провоз питомцев в Калининградскую область потребует обязательного теста на антитела к вирусу бешенства. При этом правила не распространяются на путешествия авиатранспортом.