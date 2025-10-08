Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:44

В Госдуме объяснили, зачем животным нужны электронные паспорта

Депутат Леонов: электронные паспорта упростят контроль за заболеваниями животных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Введение электронных ветеринарных паспортов упростит контроль за заболеваниями, заявил депутат Госдумы Олег Леонов от фракции «Новые люди». Также они позволят владельцам в любой момент получить доступ к медицинской карте питомца, передает корреспондент NEWS.ru.

Что такое электронный ветеринарный паспорт? Это цифровая запись о тех процедурах, прививках и медицинских показаниях, которые делали ветеринары вашему питомцу <…> Электронно-цифровые паспорта не теряются, они доступнее и упрощают контроль за заболеваниями животных, — отметил Леонов.

По словам депутата, чтобы воспользоваться электронным паспортом, потребуется открыть приложение или портал «Госуслуги». В цифровом документе будут содержаться сведения о всех прививках, медицинских манипуляциях и перенесенных заболеваниях животных. Если питомцу потребуется срочная помощь в поездке, ветпаспорт позволит быстро передать медицинскую информацию ветеринару.

Ранее стало известно, что провоз питомцев в Калининградскую область потребует обязательного теста на антитела к вирусу бешенства. При этом правила не распространяются на путешествия авиатранспортом.

животные
паспорта
Госдума
Госуслуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.