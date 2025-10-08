Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 октября 2025 в 12:42

Лидер СРЗП предложил запретить выселять семьи погибших силовиков

Глава СРЗП Миронов призвал запретить выселять семьи погибших силовиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семьи погибших сотрудников силовых ведомств не должны выселяться из служебного жилья, заявил 360.ru депутат Госдумы лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Соответствующее обращение, подготовленное совместно с его коллегой Яной Лантратовой, парламентарий направил главе правительства Михаилу Мишустину. Депутат подчеркнул, что именно государство должно обеспечивать семьям погибших силовиков защиту.

Произойдет это [выселение] в том случае, если до наступления трагических событий граждане не успели встать в очередь для получения жилья, хотя именно государство обязано обеспечить им социальную защиту, — отметил парламентарий.

Ранее Миронов заявил, что заемщикам с низким доходом, потерявшим работу и получившим инвалидность, нужно дать возможность кредитной амнистии. По словам депутата, она должна касаться пеней и штрафов.

