06 ноября 2025 в 14:45

«История наказывает»: Украине напомнили о спасении от фашистов в 1943 году

Историк Залесский назвал освобождение Киева в 1943 году спасением Украины

Фото: Василий Литош/РИА Новости

Освобождение Киева Красной армией от фашистов в 1943 году стало спасением Украины, заявил NEWS.ru историк Константин Залесский. По его словам, современные украинцы допускают серьезную ошибку, пренебрегая значимыми историческими событиями.

Освобождение Киева, а впоследствии и всей Украины — одна из самых тяжелых операций, которые проводились Красной армией. Страна практически вся была оккупирована немцами. По самым примерным подсчетам, на Украине было уничтожено минимум 5 млн человек. Страна должна была стать, с одной стороны, колонией, а с другой — было предусмотрено, что Украины не станет. Освобождение республики частями Красной армии — это именно спасение, — высказался Залесский.

Он подчеркнул, что в рядах Красной армии при освобождении Украины погибло более 1 млн украинцев. Кроме того, по его словам, общее число жертв среди всех народов Советского Союза при проведении операции составило около 3 млн человек.

То, что сейчас люди на Украине не помнят этого, ни к чему хорошему не приведет, потому что забвение своей собственной истории никому пользы не приносило. Как сказал в свое время [историк Василий] Ключевский — история ничему не учит, она только наказывает за незнание, и порой очень жестко, — заключил Залесский.

Ранее сообщалось, что войска 1-го Украинского фронта, возглавляемые генералом Николаем Ватутиным, освободили Киев 6 ноября 1943 года от нацистской оккупации. Этот день стал завершением трехдневных ожесточенных сражений за город.

Киев
Украина
ВОВ
фашизм
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
