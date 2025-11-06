«История наказывает»: Украине напомнили о спасении от фашистов в 1943 году Историк Залесский назвал освобождение Киева в 1943 году спасением Украины

Освобождение Киева Красной армией от фашистов в 1943 году стало спасением Украины, заявил NEWS.ru историк Константин Залесский. По его словам, современные украинцы допускают серьезную ошибку, пренебрегая значимыми историческими событиями.

Освобождение Киева, а впоследствии и всей Украины — одна из самых тяжелых операций, которые проводились Красной армией. Страна практически вся была оккупирована немцами. По самым примерным подсчетам, на Украине было уничтожено минимум 5 млн человек. Страна должна была стать, с одной стороны, колонией, а с другой — было предусмотрено, что Украины не станет. Освобождение республики частями Красной армии — это именно спасение, — высказался Залесский.

Он подчеркнул, что в рядах Красной армии при освобождении Украины погибло более 1 млн украинцев. Кроме того, по его словам, общее число жертв среди всех народов Советского Союза при проведении операции составило около 3 млн человек.

То, что сейчас люди на Украине не помнят этого, ни к чему хорошему не приведет, потому что забвение своей собственной истории никому пользы не приносило. Как сказал в свое время [историк Василий] Ключевский — история ничему не учит, она только наказывает за незнание, и порой очень жестко, — заключил Залесский.

Ранее сообщалось, что войска 1-го Украинского фронта, возглавляемые генералом Николаем Ватутиным, освободили Киев 6 ноября 1943 года от нацистской оккупации. Этот день стал завершением трехдневных ожесточенных сражений за город.