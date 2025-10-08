Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:30

Ленивые пирожки с ветчиной и сыром: готовим на вкуснейшем творожном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые пирожки с ветчиной и сыром: готовим на вкуснейшем творожном тесте. Идеальный завтрак для тех, кто ценит время без ущерба для вкуса! Эти нежные творожные пирожки с начинкой из ветчины, яйца и сыра готовятся всего за 15 минут. Наше тесто не требует раскатки, а золотистая корочка образуется даже без масла — полезно, сытно и очень удобно.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 120 г
  • Мука рисовая — 50 г
  • Яйцо сырое — 1 шт.
  • Яйцо отварное — 1 шт.
  • Ветчина из индейки — 70 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Чеснок сушеный — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте творог с рисовой мукой, сырым яйцом и специями. Добавьте мелко нарезанные ветчину, вареное яйцо, сыр и зелень.
  2. Сформируйте влажными руками пирожки, обжарьте на антипригарной сковороде без масла по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

