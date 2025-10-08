Ленивые пирожки с ветчиной и сыром: готовим на вкуснейшем творожном тесте. Идеальный завтрак для тех, кто ценит время без ущерба для вкуса! Эти нежные творожные пирожки с начинкой из ветчины, яйца и сыра готовятся всего за 15 минут. Наше тесто не требует раскатки, а золотистая корочка образуется даже без масла — полезно, сытно и очень удобно.
Ингредиенты
- Творог 5% — 120 г
- Мука рисовая — 50 г
- Яйцо сырое — 1 шт.
- Яйцо отварное — 1 шт.
- Ветчина из индейки — 70 г
- Сыр твердый — 50 г
- Зелень свежая — по вкусу
- Чеснок сушеный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Смешайте творог с рисовой мукой, сырым яйцом и специями. Добавьте мелко нарезанные ветчину, вареное яйцо, сыр и зелень.
- Сформируйте влажными руками пирожки, обжарьте на антипригарной сковороде без масла по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.