Ленивые пирожки с ветчиной и сыром: готовим на вкуснейшем творожном тесте. Идеальный завтрак для тех, кто ценит время без ущерба для вкуса! Эти нежные творожные пирожки с начинкой из ветчины, яйца и сыра готовятся всего за 15 минут. Наше тесто не требует раскатки, а золотистая корочка образуется даже без масла — полезно, сытно и очень удобно.

Ингредиенты

Творог 5% — 120 г

Мука рисовая — 50 г

Яйцо сырое — 1 шт.

Яйцо отварное — 1 шт.

Ветчина из индейки — 70 г

Сыр твердый — 50 г

Зелень свежая — по вкусу

Чеснок сушеный — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Смешайте творог с рисовой мукой, сырым яйцом и специями. Добавьте мелко нарезанные ветчину, вареное яйцо, сыр и зелень. Сформируйте влажными руками пирожки, обжарьте на антипригарной сковороде без масла по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

