Российский банкир набрал взяток на 13 млн рублей В Иркутской области обвинили сотрудника банка во взятках на 13 млн рублей

В Иркутской области сотрудника банка обвинили в систематическом получении взяток на общую сумму в 13 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, банкир брал деньги от представителей подрядной организации.

В период с 2023 по 2025 год сотрудник одного из банков, ответственный за проведение закупочных процедур, незаконно получил более 13 млн рублей от представителей подрядной организации, — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что мужчине платили «за покровительство и попустительство» при проведении конкурсных процедур, заключении договоров и других бюрократических вопросов. Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК (Получение взятки) и части 5 статьи 291 УК (Дача взятки). В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Назарово Владимир Саар отправлен под стражу до 6 декабря 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 3,5 млн рублей от дорожной компании. Меру пресечения избрал Центральный районный суд Красноярска.