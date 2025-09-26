Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:44

Смешала два продукта — на выходе кофейно-банановый кекс! Дом пахнет счастьем и уютом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кекс — мое спасение, когда хочется к чаю чего-то особенного, но нет ни времени, ни желания возиться со сложными десертами. Он всегда получается! Сочетание спелого банана и насыщенного кофейного аромата — это просто магия. Банановая мякоть делает текстуру невероятно влажной и плотной, а кофе придает взрослую глубокую нотку. Идеально для воскресного завтрака или когда нежданно нагрянули гости. От вас потребуется всего одна миска и 10 минут на подготовку.

Для теста нам понадобится: 2 очень спелых банана (чем чернее, тем слаще), 2 яйца, 150 граммов сахара, 120 мл растительного масла, 200 граммов муки, 1 столовая ложка растворимого кофе, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Духовку сразу включаем разогреваться до 180 градусов. Бананы очищаем и вилкой разминаем в однородную кашицу в большой миске. К бананам разбиваем яйца, всыпаем сахар и вливаем масло. Все хорошо взбиваем венчиком до легкой пены.

В отдельной мисочке смешиваем муку, разрыхлитель, соль и растворимый кофе. Если кофе крупный, можно смолоть его в порошок — так он равномернее распределится. Сухую смесь постепенно вводим в банановую массу и аккуратно перемешиваем лопаткой до исчезновения комочков. Не нужно долго мешать, иначе кекс может получиться жестковатым.

Тесто переливаем в смазанную маслом или застеленную пергаментом форму. Можно посыпать сверху горстью грецких орехов или кусочками темного шоколада для красоты. Отправляем форму в духовку примерно на 45–50 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Дайте кексу полностью остыть в форме, прежде чем резать. Он становится еще вкуснее на следующий день!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
