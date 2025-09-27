Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 06:51

Росавиация ввела ограничения на полеты в казанском аэропорту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу, 27 сентября, аэропорт Казани временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Краснодара обслужил более 10 тыс. человек за девять дней после открытия. В воздушной гавани уточнили, что каждый день в расписании появляются новые рейсы и направления.

До этого петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены.

Кроме того Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

