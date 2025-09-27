Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 04:02

В российском регионе ввели план «Ковер»

Мельниченко: в Пензенской области ввели план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План «Ковер» введен в ряде районов Пензенской области, заявил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. Других подробностей он не привел.

Над рядом районов области введен план «Ковер». Телефон экстренных служб — 112, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Казани имени Тукая временно прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены.

Также из-за временного ограничения работы аэропорта Шереметьево вечером 22 сентября было перенесено 13 вылетающих рейсов и отменено шесть рейсов, задержались 40 авиалайнеров. В других столичных аэропортах тоже наблюдались задержки, хотя официальные ограничения там не вводились.

Пензенская область
Олег Мельниченко
регионы
ограничения
