Жительница Казани подожгла свою квартиру после разрыва с мужем

В казанском жилом комплексе «Гринландия» женщина подожгла собственную квартиру, объяснив это тем, что раньше жила там с бывшим мужем, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Пара официально не разведена, но три месяца назад прекратила отношения.

Женщина в 05:00 включила громкую музыку, вскоре соседи услышали запах дыма. Сигнализация не сработала, но полиция и пожарные быстро прибыли на место происшествия. По словам одного из жильцов, спасателей вызвал муж женщины, которому она прислала фото горящей кровати. Пострадавших нет, поджигательницу доставили в отдел полиции.

Ранее стало известно, что жительница Подмосковья сгорела заживо в своей квартире после того, как ее подожгла соседка. Инцидент произошел в Воскресенке, где 45-летняя женщина облила дверь 47-летней соседки горючей жидкостью после того, как обвинила ее в краже своего домашнего животного. Женщина не смогла выбраться из горящего помещения и скончалась.

В Петропавловске-Камчатском неизвестные в масках облили горючим и подожгли машину цирковой артистки Олеси Ковпак. Девушке пришлось наблюдать за действиями злоумышленников по записям с камеры видеонаблюдения.