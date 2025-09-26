Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:55

Беременным россиянкам могут сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Депутаты СРЗП предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой о сокращении рабочего дня для беременных женщин, сообщает РИА Новости. Его предлагают уменьшить до шести часов при сохранении полной заработной платы.

Инициаторами выступили Сергей Миронов, лидер СРЗП и глава думской фракции, а также Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества. В письме они подчеркнули необходимость закрепления в ТК РФ права беременных женщин на сокращенный рабочий день.

Сергей Миронов отметил, что реализация этой инициативы поможет уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки на организм беременных. Он также добавил, что эти нагрузки могут негативно сказаться на процессе вынашивания ребенка, особенно из-за страха потерять работу или сокращения зарплаты.

По словам Миронова, беременность сопровождается серьезными физиологическими изменениями. Работа в стандартном восьмичасовом режиме может представлять риски как для здоровья матери, так и для ребенка, убежден политик.

Ранее Миронов заявил, что каждая семья должна быть обеспечена новой машиной. Депутат подчеркнул, что соответствующая инициатива станет развитием заявленной программы «Народный автомобиль».

