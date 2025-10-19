Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч

Школьница в Санкт-Петербурге передала мошенникам €6,85 тыс. (около 647 тыс. рублей), принадлежавших ее родителям, став жертвой схемы с фиктивной заменой домофона, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Преступники несколько часов манипулировали подростком, представляясь сотрудниками спецслужб.

По информации источника, преступление началось с телефонного звонка, в ходе которого девушку убедили в необходимости срочной замены домофона. Мошенники, представившись техническими специалистами, запросили код из СМС для «активации нового оборудования».

Получив доступ, они перевели звонок фиктивным сотрудникам «службы безопасности», которые сообщили о якобы оформленной на школьницу доверенности на гражданина Украины через «Госуслуги», грозя уголовным делом.

Под постоянным психологическим давлением и угрозами от имени Минцифры и правоохранительных органов девочка взяла родительские сбережения и передала деньги неизвестному на Октябрьской набережной. Инцидент раскрылся через сутки, когда подросток осознала обман.

Ранее в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина также стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона, убедили установить приложение и ввести код. В результате мошенники убедили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и она перевела деньги на «безопасный» банковский счет.