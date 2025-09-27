Обвиняемый в растрате экс-глава ВСК попытался уйти на СВО Суд отказал экс-главе ВСК Белкову уйти на СВО, несмотря на контракт c Минобороны

Бывший руководитель Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа, подписал контракт с Минобороны России, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Суд отклонил запрос об изменении меры пресечения и не позволил Белкову попасть на спецоперацию.

Белков заключил контракт с Минобороны о призыве его в зону СВО. Но суд учел данные о личности подсудимого, однако меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе на скамье подсудимых, — сказано в сообщении.

Ранее Белкову предъявили окончательное обвинение в рамках уголовного дела о покупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России. По статье о злоупотреблении должностными полномочиями ему грозило от пяти до десяти лет лишения свободы.