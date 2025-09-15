Салат из кабачков — палочка-выручалочка на зиму! Суперская закуска к любому блюду

Этот салат из кабачков — настоящая палочка-выручалочка на зиму, которая сохраняет летний вкус и аромат. Пикантный, с чесноком и зеленью, он исчезает со стола первым и становится идеальной закуской к любому блюду.
Ингредиенты
- Кабачки молодые — 5 кг
- Морковь — 0,5 кг
- Чеснок — 1 стакан
- Зелень укропа и петрушки — 200 г
- Масло растительное — 300 мл
- Сахар — 250 г
- Соль — 3 ст. л. без горки
- Уксус 9% — 200 мл
- Перец острый и душистый — по вкусу
Приготовление
- Кабачки нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови, чеснок нарежьте слайсами. В большой кастрюле смешайте овощи с зеленью и маслом. Добавьте сахар, соль и специи.
- Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Влейте уксус, проварите еще 5 минут, не переваривая. Сразу разложите по стерильным банкам, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.
Ранее мы готовили салат из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка.