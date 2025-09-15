Салат из кабачков — палочка-выручалочка на зиму! Суперская закуска к любому блюду

Этот салат из кабачков — настоящая палочка-выручалочка на зиму, которая сохраняет летний вкус и аромат. Пикантный, с чесноком и зеленью, он исчезает со стола первым и становится идеальной закуской к любому блюду.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 5 кг

Морковь — 0,5 кг

Чеснок — 1 стакан

Зелень укропа и петрушки — 200 г

Масло растительное — 300 мл

Сахар — 250 г

Соль — 3 ст. л. без горки

Уксус 9% — 200 мл

Перец острый и душистый — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови, чеснок нарежьте слайсами. В большой кастрюле смешайте овощи с зеленью и маслом. Добавьте сахар, соль и специи. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Влейте уксус, проварите еще 5 минут, не переваривая. Сразу разложите по стерильным банкам, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

