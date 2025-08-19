Политолог напомнил, как в Европе победители кроили карту Политолог Станкевич: Франция знает, что значит терять территории военным путем

После военных действий державы-победители определяют территориальную принадлежность спорных территорий, заявил политолог Сергей Станкевич в эфире 360.ru. Он напомнил, что Франция не раз теряла и приобретала земли Эльзаса и Лотарингии.

Наступает Франко-прусская война, и Эльзас и Лотарингия переходят от Франции к Германии. Затем Первая мировая война <…>, и в 1918 году по Версальскому мирному договору Эльзас и Лотарингия возвращаются во Францию, — заявил политолог.

Он также напомнил, что Гитлеру удалось забрать эти территории в 1940 году. Однако по мирному договору, который продиктовали державы-победители в 1945 году, они снова вернулись Франции, а проигравшая сторона была вынуждена его подписать.

