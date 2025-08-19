Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:39

Политолог напомнил, как в Европе победители кроили карту

Политолог Станкевич: Франция знает, что значит терять территории военным путем

Сергей Станкевич Сергей Станкевич Фото: Владимир Песня/РИА Новости

После военных действий державы-победители определяют территориальную принадлежность спорных территорий, заявил политолог Сергей Станкевич в эфире 360.ru. Он напомнил, что Франция не раз теряла и приобретала земли Эльзаса и Лотарингии.

Наступает Франко-прусская война, и Эльзас и Лотарингия переходят от Франции к Германии. Затем Первая мировая война <…>, и в 1918 году по Версальскому мирному договору Эльзас и Лотарингия возвращаются во Францию, — заявил политолог.

Он также напомнил, что Гитлеру удалось забрать эти территории в 1940 году. Однако по мирному договору, который продиктовали державы-победители в 1945 году, они снова вернулись Франции, а проигравшая сторона была вынуждена его подписать.

Ранее политолог Дмитрий Суслов отмечал, что главным условием для установления перемирия на Украине остается готовность президента Владимира Зеленского и европейских лидеров принять договоренности, достигнутые главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже.

политологи
Франция
Европа
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.