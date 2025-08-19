Политолог оценил реальность предсказания о новом президенте Трампа

Президент США Дональд Трамп может попробовать пойти на третий срок, сообщил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Таким образом он прокомментировал «пророчество» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что семья Трампа будет находиться у власти в США до 2040 года.

Трамп будет искать варианты по третьему сроку. Он как упрямый человек и профессиональный девелопер всю жизнь пытался обойти конституционное решение и юридические вопросы <…> Если вице-президента США Джей Ди Венца выберут на следующих выборах, то Трамп никуда не денется, он Сенат или Конгресс США возглавит, — пояснил эксперт.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Жириновский предсказывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и решение «русского вопроса». По его словам, хозяин Белого дома сможет не только остановить три конфликта и трижды стать лауреатом Нобелевской премии, но и нормализовать отношения с Россией и Китаем. Это будет отличное достижение, подытожил политик.