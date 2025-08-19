«Торговаться бессмысленно»: в Госдуме оценили переговорную позицию России Депутат Вассерман: Путин и Трамп не пойдут на торги по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин не пойдет на торги в вопросе национальных интересов в рамках урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По мнению парламентария, глава государства будет добиваться всех целей военной операции, поскольку совершенно четко знает, что стране нужно.

Комментируя участие США в переговорном процессе, Вассерман выразил скептицизм относительно мотивов президента США Дональда Трампа. Он предположил, что Украина уже не имеет собственных средств, а финансирование, если и последует, то лишь из Евросоюза. При этом, как отметил депутат, Трамп уже предпринял шаги, чтобы перенаправить европейские потоки в первую очередь в США, что делает гипотетическую попытку подкупа маловероятной.

Я полагаю, что цели СВО никуда не денутся, поскольку они реально жизненно необходимы для России. А то, что каким-то образом будет идти торговля, то с Путиным торговаться бессмысленно, потому что он совершенно четко знает, что стране нужно, — подчеркнул депутат.

Вассерман также добавил, что выход Вашингтона из переговоров не окажет серьезного влияния на ситуацию, поскольку США «и так сейчас мало что делают для этих переговоров». Что касается личных амбиций Трампа, то, по мнению депутата, за пределами идеи получения Нобелевской премии мира американский лидер исходит в первую очередь из интересов своей страны. При этом он напомнил, что экс-президенту США Бараку Обаме премию дали авансом, а Трамп, в отличие от него, хочет получить ее именно за заслуги.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что основной формой помощи Соединенных Штатов Европейскому союзу в сфере гарантий безопасности для Украины станут поставки вооружения. По его словам, такой подход позволяет Вашингтону усиливать военный потенциал Киева, формально оставаясь в стороне.