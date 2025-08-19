Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В ГД объяснили, как США могут помочь ЕС в гарантиях безопасности Украины

Депутат Чепа: США могут помочь ЕС оружием в гарантиях безопасности для Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основной формой помощи Соединенных Штатов Европейскому союзу в сфере гарантий безопасности для Украины станут поставки вооружения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, такой подход позволяет Вашингтону усиливать военный потенциал Киева, формально оставаясь в стороне.

Сегодня мы с вами можем только предполагать, что имеют в виду Соединенные Штаты, говоря о помощи ЕС в сфере гарантий безопасности для Украины. Я думаю, что в первую очередь речь идет о том, что американцы готовы поставлять европейцам оружие, продавать оружие, а европейцы будут осуществлять реэкспорт этого оружия на Украину за свои деньги. Людей американцы отправлять не будут, — пояснил Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе. По его словам, речь идет о поддержке в воздухе. Также он пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.

