Участник «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе упал с байка и умер: что известно

Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде. Что об этом известно?

Что известно о ДТП с участием Микаберидзе в Таиланде

О смерти 50-летнего ясновидящего сообщила его жена Каролина.

«Вечная память Артуру Микаберидзе. В ночь с 16 на 17 августа 2025 года он ушел из жизни. Артур — мой муж, отец пятерых детей, прекрасный специалист и человек огромной души. Его знали как того, кто всегда помогал другим, вдохновлял и находил правильные слова. Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Все произошло слишком быстро», — написала она на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи Сети соболезнуют многодетной матери и желают ей сил справиться с горем, а также вспоминают Артура теплыми словами.

«Человек, который прошлой осенью проводил меня в мир зазеркалья и позволил прочувствовать то, чего не бывает, вспомнить свои возможности, сориентироваться в дальнейшем. Тот опыт помог мне положить основательное начало пути на сохранение семьи, получить ответы на вопросы, поверить в себя и решить первопричины тех обстоятельств, которые несли разрушительное воздействие. Покойся с миром, Артур. Я благодарен тебе, у меня все получается, все хорошо!» — рассказал один из фолловеров.

Чем известен Микаберидзе

Артур Микаберидзе дважды участвовал в «Битве экстрасенсов». Он запомнился зрителям своей харизмой и необычными способностями. На испытаниях Артур использовал техники, которые называл «контактом с энергиями Вселенной», что отличало его от других конкурсантов. Особенно фанатов впечатлили моменты, когда Микаберидзе безошибочно находил спрятанные предметы и детально описывал события, о которых, казалось бы, не мог знать.

После шоу Артур и его жена, тоже увлекавшаяся эзотерикой, переехали в Таиланд. Там пара занялась обучением: они проводили онлайн-курсы по ченнелингу — практике общения с высшими силами. Их занятия включали медитации, визуализации и работу с энергиями.

Супруга ясновидящего делилась тем, как устроен быт в этой стране.

«Почему я так люблю Таиланд? Это не только про природу, фрукты и солнце. Это про что-то намного глубже. Именно здесь я впервые почувствовала себя настоящей. Как дома — не внешне, а внутри. Это место стало по-настоящему судьбоносным: здесь я родила двоих детей — дома, соло, без страха. В тишине, в любви, в ощущении силы и глубокой связи с собой и пространством», — сообщала Каролина.

