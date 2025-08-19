Этот кабачковый рулет с творогом просят еще и еще! Готовить проще простого

Этот кабачковый рулет с творогом просят еще и еще! Готовить проще простого

Кабачковый рулет с творожной начинкой — нежность в каждом кусочке. Представьте: тонкий кабачковый корж с хрустящей корочкой, обнимающий нежнейшую творожную начинку с зеленью и чесноком. Этот рулет — идеальный вариант для легкого ужина, фуршета или пикника. Готовится просто, выглядит эффектно, а исчезает со стола мгновенно!

Вам понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 100 г муки, 2 ст. л. сметаны, 1 яйцо (белок и желток разделить), 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец. Для начинки: 200 г творожного сыра, пучок зелени (петрушка, укроп), 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. сметаны.

Приготовление: кабачки натрите на мелкой терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите. В миске смешайте кабачки, муку, сметану, желток, разрыхлитель, соль и перец. Белок взбейте в крепкую пену, аккуратно введите в тесто. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте в прямоугольник толщиной 0,5 см. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Пока корж печется, приготовьте начинку: творожный сыр смешайте с рубленой зеленью, пропущенным через пресс чесноком и сметаной. Готовый кабачковый корж слегка остудите, равномерно распределите начинку, оставив 2 см с одного края. Аккуратно сверните рулет с помощью пергамента. Дайте настояться 10 минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.