Уникальная акула-нянька шокировала рыбаков и ученых своим видом

Во время спортивной рыбалки в Коста-Рике была случайно поймана двухметровая акула-нянька необычного оранжевого окраса и с белыми глазами, пишет Daily Mail. Ранее в мире не встречались особи такого цвета.

Ученые выяснили, что нестандартный вид акулы связан с двумя редкими генетическими аномалиями: ксантизмом (избытком желтого пигмента) и альбинизмом (отсутствием меланина), который и придал ее глазам ярко-белый оттенок. Известно, что акулы-няньки являются придонными хищниками и большую часть времени проводят на морском дне или рядом с ним, часто у рифов и скалистых участков.

Тот факт, что эта ярко окрашенная акула дожила до зрелого возраста, позволяет по-новому взглянуть на приспособляемость этого вида и поднимает перед морскими биологами новые вопросы о генетическом разнообразии популяций карибских акул-нянек, — сказано в статье.

