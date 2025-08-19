Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:21

Уникальная акула-нянька шокировала рыбаков и ученых своим видом

В Коста-Рике случайно выловили редкую оранжевую акулу с белыми глазами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время спортивной рыбалки в Коста-Рике была случайно поймана двухметровая акула-нянька необычного оранжевого окраса и с белыми глазами, пишет Daily Mail. Ранее в мире не встречались особи такого цвета.

Ученые выяснили, что нестандартный вид акулы связан с двумя редкими генетическими аномалиями: ксантизмом (избытком желтого пигмента) и альбинизмом (отсутствием меланина), который и придал ее глазам ярко-белый оттенок. Известно, что акулы-няньки являются придонными хищниками и большую часть времени проводят на морском дне или рядом с ним, часто у рифов и скалистых участков.

Тот факт, что эта ярко окрашенная акула дожила до зрелого возраста, позволяет по-новому взглянуть на приспособляемость этого вида и поднимает перед морскими биологами новые вопросы о генетическом разнообразии популяций карибских акул-нянек, — сказано в статье.

До этого в Сети появилось видео с агрессивной акулой, пойманной рыбаками на Сахалине. На кадрах хищница лежит на берегу с привязанной к хвосту веревкой. Любители рыбалки при этом находились совсем рядом.

акулы
животные
природа
рыбалка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой город Путин предложил для встречи с Зеленским
«Есть проблемы»: Аксенов о дефиците топлива в Крыму
Жители Московской области накопили долгов за ЖКХ на 60 млрд рублей
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.