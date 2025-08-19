Раскрыты «красные флаги», когда первоклассника нужно показать специалисту Психолог Юлия Славиковна: при болях и агрессии первокласснику нужна помощь

Не всегда родителям удается справиться с проблемой адаптации первоклассника к школе самостоятельно, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Юлия Славиковна. Она посоветовала обращаться к специалистам, если после двух-трех месяцев обучения сохраняются соматические проявления, нарушение питания, тревожность и истерики.

Каждое утро ребенок рыдает, жалуется на боли: голова, живот. Появились страхи, появились нарушения сна, есть агрессия, есть полный отказ идти в школу, скорее всего, здесь нужно обратиться к психологу. Важно не давить, не ругать за нежелание учиться, а очень важно искать причину и помогать ребенку адаптироваться, — советует Юлия Славиковна.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 Сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.