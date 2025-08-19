Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:31

Раскрыты «красные флаги», когда первоклассника нужно показать специалисту

Психолог Юлия Славиковна: при болях и агрессии первокласснику нужна помощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не всегда родителям удается справиться с проблемой адаптации первоклассника к школе самостоятельно, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Юлия Славиковна. Она посоветовала обращаться к специалистам, если после двух-трех месяцев обучения сохраняются соматические проявления, нарушение питания, тревожность и истерики.

Каждое утро ребенок рыдает, жалуется на боли: голова, живот. Появились страхи, появились нарушения сна, есть агрессия, есть полный отказ идти в школу, скорее всего, здесь нужно обратиться к психологу. Важно не давить, не ругать за нежелание учиться, а очень важно искать причину и помогать ребенку адаптироваться, — советует Юлия Славиковна.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 Сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.

1 сентября
первоклассники
школы
школьники
адаптация
психологи
советы
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.