США «отправили» украинцев домой

На Украину вернулись первые депортированные из США граждане, сообщает в соцсети Х Иммиграционная и таможенная полиция страны. До этого американский президент Дональд Трамп заявил о планах выдворить из страны 200 тысяч украинских беженцев со статусом временной защиты.

Ниже представлены фотографии первых минут возвращения домой украинских иммигрантов из Соединенных Штатов, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях. Сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Хрупалла заявил, что система их поддержки выглядит несправедливой. Политик также призвал оказывать помощь украинцам только в натуральной форме.

Помимо этого, отменить выплаты украинским беженцам потребовала заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра. Она разработала проект бюджета на следующий год с предложением отменить интеграционную компенсацию, которая выплачивается муниципалитетам и социальным службам за принятых просителей убежища и беженцев.