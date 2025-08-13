Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось

В Сети начал вируситься ролик, на котором по улице российского города идет толпа из сотен мигрантов. Женский голос за кадром говорит, что «это ужас», и иностранцев «целая демонстрация». Распространившие кадры медиа утверждают, что действие происходит в Красноярске. NEWS.ru выяснил, где и когда было снято видео, и какая в городе ситуация с миграцией. Подробности — в материале.

Кто и зачем опубликовал ролик с толпой мигрантов в Красноярске

Видео с толпой мигрантов опубликовал 12 августа 2025 года Telegram-канал «Русские новости». Канал выразил опасения, что «при должном руководстве и кураторстве они легко могут захватить город вместе с администрацией. И никто ничего не сможет сделать».

Видео, которое разлетелось по СМИ, длится чуть дольше полутора минут. За кадром женщина, предположительно, пассажирка рейсового автобуса, возмущается ситуацией в городе.

«Представляете, сколько у нас в Красноярске понаехало? Это же просто кошмар! По ходу они все из Таджикистана приехали в Красноярск! Целая демонстрация», — негодует местная жительница.

На кадрах видно, что мигранты двигаются по тротуарам по обе стороны дороги. На проезжей части дежурит полиция и ДПС.

Когда и где на самом деле было снято видео с толпой мигрантов

NEWS.ru выяснил, что видео с толпой мигрантов в Красноярске было опубликовано как минимум 28 июня 2024 года. Тогда среди местных СМИ оно не распространилось. Редактор одного из красноярских изданий на условиях аноноимности заявил корреспонденту NEWS.ru, что по описанию ролик похож на фейк или был снят в другом городе.

Однако NEWS.ru смог установить предположительное место съемки — расположение некоторых объектов на видео совпадает с реальными. Например, на кадры попала Соборная мечеть, которая находится на проспекте Металлургов Красноярска. Также на видео попали надземный переход рядом с мечетью и рекламный баннер местного автосалона.

Над мечетью виден плакат с цифрой 16: в 2024 году с 16 июня мусульмане отмечали крупнейший религиозный праздник — Курбан-байрам. За кадром женщина говорит: «Ну сегодня же праздник». Вероятно, видео было снято именно в эту дату, и на нем мигранты расходятся после праздничной молитвы.

Насколько остро стоит проблема миграции в Красноярске

Прямо напротив Соборной мечети расположен Ленинский район, который по сообщениям местных СМИ отличается большим числом мигрантов. От религиозного учреждения его отделяет река Енисей.

Год назад красноярские издания писали, что жители покидают район, ставший настоящим анклавом. По их данным, больше всего иностранцев обитают в районе улиц Глинки, 26 Бакинских комиссаров, на рынках КрасТЭЦ и «Содружество», которые расположены в начале проспекта имени Газеты «Красноярский рабочий». Причиной выбора района жители считают близость нескольких крупных рынков и дешевую старую недвижимость.

«Всю ночь пьют, гуляют, дебоширят, к женщинам пристают, хватают за руки — это ужас какой-то», — жаловалась жительница района корреспонденту местного «8 канала» Ростиславу Анненкову.

NEWS.ru связался с журналистом, чтобы узнать, улучшилась ли жизнь района за год. По словам Анненкова, каких-либо изменений за это время не произошло.

В феврале 2024 года портал NGS24.RU со ссылкой на данные ГУ МВД писал, что в 2023 году в Красноярский край въехали более 108 тысяч иностранцев. 37,5% из них прибыли из Таджикистана, 22,1% — из Узбекистана, 18,6% — из Киргизии, небольшая часть — из Казахстана, Китая и Азербайджана. 70% из всех мигрантов остаются жить в краевом центре.

Здание администрации Красноярска Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Как власти борются с проблемой миграции в Красноярске

Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что проблема Красноярска в части мигрантов не уникальная и в этом плане город не отличается от других субъектов.

Она пояснила, что Ленинский район годами заселялся мигрантами, в основном выходцами из Средней Азии. По словам парламентария, полиция проводит регулярные рейды по рынкам, которые являются основным местом работы приезжих и иными точками притяжения мигрантов. В ходе рейдов выявляются нелегалы, заносятся в базу данных, отправляются на депортацию, отметила депутат.

NEWS.ru писал, что в сентябре 2024 года в ходе рейда по рынкам Красноярска было выявлено более 500 незаконных мигрантов.

«Сегодня государство значительно ужесточило законодательство в отношении нелегалов, просто нужно время, чтобы отфиксировать каждого. Принудительная биометрия, запрет на въезд в страну преступников, депортация нарушителей законодательства, объединение баз по мигрантам и дальнобойщикам (многие из них, нарушая правила, не платят штрафы и взыскать их проблематично). Продолжается работа по определению правомерности получения гражданства легализованных мигрантов, многие получали гражданство по поддельным документам», — указала Пензина.

По ее мнению, для решения проблемы необходимо продолжать рейды, профилактические работы, запретить ввоз семей для трудовых мигрантов, ввести платное обучение и медицину, оказывать первую помощь только по платным полисам страхования.

«Любое административное правонарушение, не говоря об уголовном, — автоматическая депортация», — резюмировала политик.

