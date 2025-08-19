Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 16:45

Психолог рассказала, как правильно выстроить режим дня первоклассника

Психолог Макарова: у первоклассника должно быть больше времени на сон и игру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режим первоклассника должен быть выстроен так, чтобы у него было как можно больше времени на отдых и игру, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Кира Макарова. Она посоветовала не записывать ребенка в кружки хотя бы на первое время обучения, чтобы не перегружать его.

Пускай он играет, игра — это важное времяпрепровождение, это не безделье, как многие считают. У него должна быть обязательно своя игровая зона. Максимально обеспечить сон. Гаджеты ограничивать, но без скандалов. Гаджеты стали камнем преткновения и уже испортили отношения в куче семей, поэтому где-то можно в них и поиграть, где-то отвлекать: прогулки, кинотеатры, чтобы он немножко отвлекался и втягивался постепенно в эту стрессовую, новую для него ситуацию, — отметила психолог.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.

