В ФРГ заявили, что Мерц «осознанно» надел галстук со слонами в США

Во время визита в США канцлер ФРГ Фридрих Мерц намеренно надел галстук со слонами, заявил во время брифинга заместитель представителя кабмина Германии Штеффен Майер. По его словам, которые приводит телеканал РБК, глава правительства всегда тщательно обдумывает свой образ. Известно, что слон является символом Республиканской партии США.

Возможно, вы намекаете на галстук со слонами. Я слышал, что он был выбран очень осознанно, — сказал Майер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что европейские лидеры старались избегать разногласий с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме 18 августа. Атмосфера на переговорах накалилась, когда Мерц потребовал добиться прекращения огня.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что лидеры стран ЕС больше всего опасаются выхода Трампа из процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что они изо всех сил пытаются изменить повестку главы Белого дома.