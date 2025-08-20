Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 18:25

«Остров Мечты» запустил соцкампанию «Быть рядом. Быть вместе»

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» 19 августа запустил социальную кампанию «Быть рядом. Быть вместе» в преддверии нового учебного года. В течение месяца в соцсетях парка развлечений опубликуют серию мини-фильмов, главными героями которых будут семьи.

Каждый день «Остров Мечты» принимает тысячи посетителей, и мы видим, что аудитория семей составляет 50% от общего числа гостей. Через истории героев наших мини-фильмов мы хотим показать, что парк развлечений — место, где создаются волшебные воспоминания на всю жизнь, и напомнить каждому, как важно это время, проведенное вместе, — отметила замгендиректора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

В рамках проекта планируется выпустить пять тематических видео. В них дети и подростки поделятся мнением о важности поддержки родных в новых начинаниях, а родители продемонстрируют, как качественный совместный досуг укрепляет семейные связи и дает возможность вернуться в детство.

«Остров Мечты» и сообщество Техпросвет «ВКонтакте» проведут 23 августа фестиваль науки и технологий на территории ландшафтного парка «Остров Мечты». В программу войдут креативные мастер-классы, розыгрыши призов, конкурсы, спортивные активности, выступления артистов, лекции и интерактив для детей.

семьи
кластеры
общество
соцсети
