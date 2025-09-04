Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 05:03

Глава Росатома рассказал о планах создать в Приморье атомный кластер

Лихачев: Росатом в Приморье выстроит атомный кластер

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росатом планирует создать в Приморье атомный кластер, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме. Такие слова прозвучали на сессии «Электроэнергия для развития Дальнего Востока», передает ТАСС.

Мы не просто придем сюда, на Дальний Восток, мы здесь фактически создадим большой атомный кластер, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган взяли под личный контроль строительство АЭС «Аккую». Алексей Лихачев подчеркнул, что благодаря такому вниманию работа над проектом не останавливается ни на минуту. Также Москва ведет переговоры о подписании новых соглашений с Анкарой и Нью-Дели по созданию АЭС.

Кроме того, Эрдоган сообщил Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую». По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

Тем временем Путин отметил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства, заключил он.

Росатом
Приморье
ВЭФ
кластеры
