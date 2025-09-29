Цветок с крупными яркими ромашками до 15 см: цветет с июня до первых морозов

Гербера — это цветок, который превратит любую дачу в праздник благодаря своим крупным ярким ромашкам диаметром до 15 см всех оттенков радуги и отличается невероятно длительным цветением (с июня до первых заморозков).

Уход за герберой прост: регулярный, но умеренный полив под корень (без попадания на листья), подкормки комплексным удобрением для цветущих растений раз в 2 недели и удаление увядших соцветий для стимуляции новых бутонов.

Гербера устойчива к болезням, хорошо переносит перепады температур и при правильном уходе может расти как многолетник. Для посадки выберите солнечное, защищенное от ветра место с легкой плодородной почвой и хорошим дренажем. В конце мая, когда минует угроза заморозков, высадите рассаду или деленки кустов, заглубляя корневую шейку на 2–3 см. Полейте теплой водой и замульчируйте торфом.

На зиму кусты необходимо укрывать лапником или агроволокном либо выкапывать и хранить в прохладном помещении.

