29 сентября 2025 в 13:15

Бокерия объяснил, почему Западу нужно сотрудничать с Россией

Врач Бокерия: Западу надо сотрудничать с РФ, чтоб люди не верили пропаганде

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Западным странам необходимо сотрудничать с Россией во всем, в том числе и в сфере медицины, заявил NEWS.ru врач-кардиохирург академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. По его мнению, население других государств таким образом сможет избежать влияния пропаганды. Если люди будут приезжать друг к другу, они увидят, что между странами нет никакой вражды, добавил он.

Конечно, нам очень нужно сотрудничество, не только в медицине, во всем. Это очень важно, чтобы их население не принимало на себя пропаганду, которая существует. Одно дело, когда есть сотрудничество, он приехал, посмотрел — никакой вражды. И водки сколько хочешь, и вина, и людей много, которые говорят по-английски, по-немецки, — поделился мнением Бокерия.

Ранее стало известно, что в рамках 19-го пакета санкций Еврокомиссия намерена прекратить закупки российского сжиженного природного газа к 2026 году, на год раньше первоначальных планов. В проекте нового пакета подчеркивается, что основная цель мер — дальнейшее уменьшение доходов России от экспорта энергоносителей. Авторы инициативы указывают, что санкции должны усилить давление на Москву и способствовать прекращению кризиса на Украине.

