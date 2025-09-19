Посадил в сентябре — весной уже цветет: приживается даже в мерзлой земле

Этот многолетник приживается на 100% даже в мерзлой земле. Посадил в сентябре — весной уже цветет пышными шапками.

Пион — гарантированно приживается и зацветает уже следующим летом благодаря мощной корневой системе, уходящей вглубь до метра и устойчивой к морозам до -40 °C. Его преимущества: способность накапливать питательные вещества осенью для быстрого старта весной, устойчивость к болезням и способность расти на одном месте до 50 лет.

Посадка проста: выкопайте яму 60 × 60 см, насыпьте дренаж, добавьте ведро компоста, 200 г золы и 100 г суперфосфата. Деленку с 3–5 почками заглубите на 3–5 см, полейте и замульчируйте торфом. Уже в мае пион выпустит первые бутоны, а через 2–3 года превратится в пышный куст с 50+ ароматными цветами.

