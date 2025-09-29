«ИКС Холдинг» сменит штаб-квартиру

«ИКС Холдинг», объединяющий компании в сфере технологической инфраструктуры, информационной безопасности и спутниковой связи, переведет свою штаб-квартиру в Национальный космический центр (НКЦ) на западе Москвы, сообщила пресс-служба компании. В новом помещении также будут лаборатории и центры разработки.

«ИКС Холдинг» арендует порядка 40 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных помещений в новом технологическом проекте Москвы. Штаб-квартира будет включать не только офисные пространства, но и специализированные лаборатории, продуктовые шоу-румы и центры разработки, — говорится в сообщении.

Переезд около четырех тысяч сотрудников, которые в настоящее время работают в разных офисах холдинга в Москве, начнется в четвертом квартале 2025 года.

«ИКС Холдинг», основанный в 2018 году, объединяет такие компании, как Yadro, «Цитадель», «Гарда», «Бастион», «Криптонит», а также разработчик и оператор спутниковой связи «Бюро 1440».

