30 сентября 2025 в 04:46

Многолетник, который цветет голубыми свечами: сажать в октябре семенами в грунт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Синюха голубая — это уникальный многолетник, сочетающий декоративность и медоносные свойства. Он цветет голубыми свечами с мая по июль и отличается феноменальной зимостойкостью.

Синюху сажают в октябре семенами сразу в грунт. Выберите солнечный или полутенистый участок с влажной плодородной почвой, семена сейте на глубину 1–2 см, слегка присыпьте землей и замульчируйте торфом слоем 3 см.

Синюха неприхотлива: достаточно полива в засуху и ежегодного внесения компоста весной. На одном месте растет до 10 лет, образуя пышные куртины высотой до 120 см с ажурной листвой. Этот цветок привлекает пчел и бабочек, устойчив к болезням.

Ранее был назван цветок-амулет для сада. Он защитит огород от медведок, нематод, грызунов, колорадских жуков и при этом безопасен для урожая.

Дарья Иванова
Д. Иванова
