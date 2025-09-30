Многолетник, который цветет голубыми свечами: сажать в октябре семенами в грунт

Синюха голубая — это уникальный многолетник, сочетающий декоративность и медоносные свойства. Он цветет голубыми свечами с мая по июль и отличается феноменальной зимостойкостью.

Синюху сажают в октябре семенами сразу в грунт. Выберите солнечный или полутенистый участок с влажной плодородной почвой, семена сейте на глубину 1–2 см, слегка присыпьте землей и замульчируйте торфом слоем 3 см.

Синюха неприхотлива: достаточно полива в засуху и ежегодного внесения компоста весной. На одном месте растет до 10 лет, образуя пышные куртины высотой до 120 см с ажурной листвой. Этот цветок привлекает пчел и бабочек, устойчив к болезням.

