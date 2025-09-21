Этот цветок-амулет защитит огород от медведок, нематод и грызунов: безопасен для урожая

Этот цветок-амулет эффективно защитит огород от медведок, нематод, колорадских жуков и даже грызунов благодаря выделению фитонцидов и специфического аромата корней.

Бархатцы, их корни, выделяют вещество тиофен, которое парализует личинки вредителей и отпугивает взрослых особей. Они не требуют ухода, цветут до заморозков и абсолютно безопасны для урожая. Это природный инсектицид, который украсит огород и сэкономит тысячи рублей на химикатах.

Посадка крайне проста: в мае посейте семена бархатцев прямо в грунт вокруг грядок с картофелем, томатами и капустой на расстоянии 15–20 см друг от друга. Уже через месяц растения образуют плотный цветущий барьер. Для максимального эффекта осенью срежьте стебли и закопайте их в почву — это продезинфицирует землю.

