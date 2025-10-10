Многолетник «три в одном»: красивый почвопокровник, ароматный ковер и кулинарный помощник! Это тимьян вариегатный (Thymus vulgaris Variegata). Этот сорт — блестящий пример успешного сочетания безупречной декоративности и высокой практической пользы. С ботанической точки зрения, это вечнозеленый многолетний полукустарник с одревесневающими основаниями побегов, что обеспечивает его долговечность и устойчивость.

Растение формирует плотные, подушковидные куртины высотой 15-20 см. Его главная «изюминка» — мелкие, удлиненные листья с яркой и стабильной вариегатностью. Они имеют сочный серо-зеленый основной тон, обрамленный по краю четкой, неровной каймой кремово-белого или светло-желтого цвета. Такой окрас сохраняется в течение всего сезона и не выгорает на солнце. В период цветения (июнь-июль) кустик покрывается облаком мелких, но многочисленных бледно-сиреневых или лиловых цветков, что делает его чрезвычайно привлекательным для опылителей.

Ключевые преимущества для садовода:

Высокая зимостойкость. Растение уверенно зимует в условиях средней полосы России, выдерживая морозы до -25...-28°C без укрытия при условии хорошего дренажа. В бесснежные зимы с более сильными морозами рекомендуется легкое укрытие лапником. Долговечность. На одном месте без потери декоративности тимьян вариегатный может расти от 4 до 6 лет. После этого куртину рекомендуется омолодить делением или черенкованием. Агротехническая неприхотливость. Как и все тимьяны, он требует максимально солнечного местоположения и легких, хорошо дренированных, нейтральных или щелочных почв. Совершенно не выносит застоя влаги, особенно в зимний период — это главная причина выпада. Практическая польза. Аромат у этого сорта — классический тимьяновый, но с более нежными и тонкими оттенками. Листья идеальны для использования в кулинарии (мясо, рыба, соусы, чаи) и в домашней фитотерапии.

Это растение — «три в одном»: эффектный почвопокровник, создающий яркие акценты в альпинариях и на переднем плане цветников; ароматный «коврик» для сада запахов, источающий пряный аромат при касании; и ценная кулинарная пряность, всегда находящаяся под рукой.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике с шапками цветов. Он выдерживает –40°C и цветет все лето!